Die Sport-Höhepunkte am Montag, 19. Februar 2018

Köln (SID) - Im ersten regulären Montagsspiel der Fußball-Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellenzweiten aus Leipzig. Wenn Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie um 20.30 Uhr anpfeift, werden jedoch nicht alle Ränge der Arena besetzt sein. Teile der Frankfurer Fanszene wollen Montagsspiele boykottieren und werden dem Spiel deshalb fernbleiben.

Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 13. Februar 2018 © SID

In Hannover verkündet der Deutsche Handballbund um 16.00 Uhr die Entscheidung in der Causa Christian Prokop. Unter dem Bundestrainer war die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bereits in der Hauptrunde gescheitert. Im Falle einer Trennung will wohl auch Verbandsvize Bob Hanning seinen Posten räumen.