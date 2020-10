Die Sport-Höhepunkte am Montag, 19. Oktober

Köln (SID) - Der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg spielen in der 2. Bundesliga um den Anschluss nach oben. Beide Mannschaften haben aus den ersten drei Spielen vier Punkte geholt. Anstoß am Hamburger Millerntor ist um 20.30 Uhr.

St. Pauli empfängt den 1. FC Nürnberg © SID

In der Kölner Lanxess-Arena beginnt das zweite der beiden aufeinanderfolgenden ATP-Turniere. Erneut ist US-Open-Finalist Alexander Zverev an Nummer eins gesetzt. Der Weltranglistensiebte hatte beim ersten Turnier in der Domstadt das Endspiel erreicht. Als erster Deutscher ist der Kempener Daniel Altmaier im Einsatz, er spielt ab 18.00 Uhr gegen Qualifikant Igor Gerassimow aus Belarus.