Die Sport-Höhepunkte am Montag, 2. Juli 2018

Köln (SID) - Rekordweltmeister Brasilien trifft im Achtelfinale in Samara auf Deutschland-Schreck Mexiko. Die Augen sind dabei vor allem auf Superstar Neymar gerichtet, der nach Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als dritter Superstar die WM-Bühne früh verlassen könnte. Anpfiff ist um 16.00 Uhr. Belgien spielt um 20.00 Uhr in Rostow gegen Außenseiter Japan um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Im WM-Achtelfinale muss heute Brasilien gegen Mexiko ran © SID

TENNIS: Die Rasensaison der Tour erreicht beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon ihren Höhepunkt. Beim ältesten und zugleich bedeutendsten Tennisturnier der Welt ruhen die deutschen Hoffnungen vor allem auf dem Weltranglistendritten Alexander Zverev und der ehemaligen Nummer eins Angelique Kerber. Titelverteidiger ist der 20-malige Grand-Slam-Sieger Roger Federer, der am ersten Tag auf den Serben Dusan Lajovic trifft. Bei den Frauen gewann im Vorjahr die Spanierin Garbine Muguruza.

BASKETBALL: Die deutschen Basketballer treffen im sechsten Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2019 um 20.00 Uhr in Novi Sad auf Gastgeber und Vizeweltmeister Serbien. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder hat nach fünf Spielen der ersten Gruppenphase eine makellose Bilanz. Da alle Ergebnisse in die zweite Gruppenphase mitgenommen werden, wäre ein Sieg für Deutschland äußerst wertvoll. In der zweiten Qualifikationsphase werden drei Plätze für die WM-Endrunde in China ausgespielt.