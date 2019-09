Die Sport-Höhepunkte am Montag, 2. September 2019

Köln (SID) - Alexander Zverev und Julia Görges wollen bei den US Open jeweils zum ersten Mal den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Der Hamburger trifft in Flushing Meadows auf den kleinen Argentinier Diego Schwartzman, der im laufenden Wettbewerb noch ohne Satzverlust ist. In den direkten Duellen steht es 1:1. Görges spielt gegen Donna Vekic um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Gegen die Kroatin hat Görges bislang alle drei Matches gewonnen.

Zverev will ins Viertelfinale der US Open einziehen © SID

Absteiger VfB Stuttgart trifft zum Abschluss des 5. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga den VfL Bochum. Die Schwaben können sich mit einem Sieg gegen die Westfalen in der Spitzengruppe festsetzen. Die noch sieglosen Gäste werden von den Co-Trainern Heiko Butscher und Oliver Barth sowie Torwarttrainer Peter Greiber betreut, nachdem sie sich zu Wochenbeginn von Coach Robin Dutt getrennt hatten.