Die Sport-Höhepunkte am Montag, 20. Januar 2020

Köln (SID) - Die deutschen Handballer treffen in ihrem dritten EM-Hauptrundenspiel in Wien auf Co-Gastgeber Österreich. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besitzt nach der Niederlage gegen Kroatien nur noch äußerst vage theoretische Chancen auf das Erreichen des Halbfinales. Um das Wunder noch zu schaffen benötigt das DHB-Team die Schützenhilfe von Kroatien und Weißrussland. Anwurf in der Wiener Stadthalle gegen Österreich ist um 20.30 Uhr.

Deutschland trifft auf Co-Gastgeber Österreich © SID

In Melbourne beginnen die Australian Open der Tennisprofis. Qualifiziert für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres sind sechs deutsche Männer und fünf Frauen. Ein Quartett kommt am ersten Spieltag zum Einsatz. Dabei steht das Match von Jan-Lennard Struff gegen Titelverteidiger, Rekordgewinner und Turnierfavorit Novak Djokovic im Fokus. Bei den Frauen startet Julia Görges gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova in die Konkurrenz. Ferner sind noch Philipp Kohlschreiber und Cedrik-Marcel Stebe im Einsatz.