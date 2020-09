Die Sport-Höhepunkte am Montag, 21. September

Köln (SID) - Das Traditionsturnier in Hamburg ist in diesem Jahr so gut besetzt wie lange nicht mehr - auch dank der Corona-Pandemie. Nachdem der Spielplan auf der ATP-Tour durcheinandergewirbelt wurde, findet am Rothenbaum die Generalprobe auf die French Open in Paris statt. Zwar ohne Lokalmatador Alexander Zverev, aber mit vier Top-10-Spielern und bis zu 2300 Zuschauern.

Generalprobe auf die French Open am Rothenbaum © SID

Zum Abschluss des ersten Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der VfL Bochum ab 20.30 Uhr den FC St. Pauli. Während der VfL mit einem souveränen Sieg im DFB-Pokal in die Saison gestartet ist, schied St. Pauli beim Regionalligisten SV Elversberg überraschend aus. 5000 Zuschauer dürfen die Partie im Ruhrstadion verfolgen.