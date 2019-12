Die Sport-Höhepunkte am Montag, 23. Dezember 2019

Köln (SID) - Ein letztes Rennen, bevor es an Heiligabend besinnlich wird: Im italienischen Alta Badia stürzen sich die alpinen Skirennläufer ab 18.15 Uhr in den Parallel-Riesenslalom - wenn das Wetter mitspielt. In dieser Woche fielen bereits der Riesenslalom in Val d'Isere und die Abfahrt in Gröden aus.

Das letzte Rennen in Alta Badia © SID

WM-Debütant Marco Kurz spielt im Londoner Alexandra Palace um den Einzug ins Achtelfinale. Um 13.30 Uhr trifft der Industriemechaniker aus Nidderau auf Junioren-Weltmeister Luke Humphries aus England. In der zweiten Runde hatte Kurz überraschend den Weltranglisten-15. Joe Cullen aus dem Turnier geworfen.