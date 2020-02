Die Sport-Höhepunkte am Montag, 24. Februar 2020

Köln (SID) - Begleitet von Protesten gegen Montagsspiele empfängt Eintracht Frankfurt zum Abschluss des 23. Spieltags in der Bundesliga Union Berlin. Teile der Fanszene wollen auf Gesänge verzichten und das Spiel, das um 20.30 Uhr angepfiffen wird, nur im Umlauf der Arena auf Bildschirmen verfolgen.

Frankfurt möchte am Montagabend wieder jubeln © SID

Den ersten Härtetest nach dem WM-Debakel haben Bundestrainer Henrik Rödl und sein Team gegen Frankreich auch ohne Stars wie Dennis Schröder mit Bravour bestanden. In Newcastle steht am Montag ab 21.00 Uhr die nächste Bewährungsprobe für die mit Talenten gespickte DBB-Auswahl gegen Großbritannien an.