Die Sport-Höhepunkte am Montag, 24. Juni 2019

Köln (SID) - In Lausanne fällt die Entscheidung über den Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2026. Die beiden Bewerber sind Mailand und Stockholm. Die schwedische Bewerbung hat mit Are, Falun und dem lettischen Sigulda gleich vier Austragungsorte eingebunden. Mailand setzt ebenfalls auf mehrere Standorte. Dazu gehört auch das über 400 Kilometer entfernte Cortina d'Ampezzo, das bereits 1956 Gastgeber der Olympischen Winterspiele war. Insider erwarten ein äußerst knappes Rennen, einen klaren Favoriten gibt es nicht.

In Lausanne werden die Olympischen Winterspiele vergeben © SID

Die deutschen Judoka schicken bei den Europaspielen in Minsk gleich mehrere Medaillenkandidaten ins Rennen. In der Gewichtsklasse bis 78 kg rechnen sich sowohl Anna Maria Wagner als auch Luise Malzahn Chancen auf Edelmetall aus. Das deutsche 3x3-Team der Basketballerinnen bestreitet am Mittag das Viertelfinale. Ein mögliches Endspiel würde noch am gleichen Tag stattfinden. Die vierköpfige Auswahl des Deutschen Basketball Bundes hatte die Gruppenphase nach drei Siegen aus drei Spielen auf Platz eins abgeschlossen.

Bei der Frauen-WM in Frankreich spielen Schweden und Kanada am Abend in Paris den Gegner der deutschen Mannschaft für das Viertelfinale aus. Das Team des Deutschen Fußball-Bundes war nach einem 3:0 gegen Nigeria am Samstag in die Runde der letzten Acht eingezogen. Zuvor stehen sich in Reims Spanien und die USA gegenüber.