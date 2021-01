Die Sport-Höhepunkte am Montag, 25. Januar

Köln (SID) - Die deutschen Skirennläufer um Andreas Sander, Romed Baumann und Dominik Schwaiger wollen ihre gute Form auch beim Super-G in Kitzbühel unter Beweis stellen. Das abschließende Rennen im österreichischen Ski-Mekka soll um 10.45 Uhr starten.

Heute Abend haben die Handballer ihr letztes Spiel © SID

Mit dem letzten Hauptrundenspiel gegen Polen verabschieden sich die deutschen Handballer von der WM in Ägypten. Die Neuauflage des EM-Finales von 2016 steht unter ganz anderen Vorzeichen als die Partie vor fünf Jahren. Sowohl Deutschland als auch Polen treten danach die Heimreise an, die Viertelfinal-Teilnehmer in der Gruppe 1 heißen Ungarn und Spanien. Die Partie in der Neuen Hauptstadt Ägyptens beginnt um 20.30 Uhr.