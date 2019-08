Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. August 2019

Köln (SID) - In New York beginnt mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zum Auftakt trifft die Kielerin Angelique Kerber auf die Französin Kristina Mladenovic. Insgesamt greifen vier Deutsche am ersten Turniertag ins Geschehen ein. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr MESZ.

Bei der Frauen-EM trifft das deutsche Team in Bratislava auf Rekordweltmeister Russland. In den ersten beiden Spielen gelang der Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski jeweils ein Sieg, sie konnte aber nicht komplett überzeugen. Los geht es um 17.30 Uhr.