Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. Februar 2018

Köln (SID) - Im zweiten Montagsspiel der Bundesliga-Saison bekommt es Pokalsieger Borussia Dortmund mit dem FC Augsburg zu tun. Mit einem Sieg würden die Schwarz-Gelben ihre Ambitionen auf eine erneute Champions-League-Teilnahme in der kommenden Spielzeit unterstreichen. Wegen des unbeliebten Termins haben Teile der Dortmunder Anhänger angekündigt, das Spiel zu boykottieren. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Mit insgesamt 31 Medaillen im Gepäck kehrt das "Team Deutschland" mit rund 150 Sportlern, Betreuern und Funktionären von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zurück. Die Landung des "Siegerfliegers" auf dem Flughafen in Frankfurt am Main ist für 16.45 Uhr geplant. Dort wird der Tross von Vertretern aus Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft empfangen.

Die insgesamt achttägigen Testfahren auf dem Circuit de Catalunya vor den Toren Barcelonas sind ein erster Fingerzeig im Hinblick auf die kommende Formel-1-Saison. Ab Montag wird unter anderem Vizeweltmeister Sebastian Vettel einen ersten Eindruck von seinem Ferrari-Boliden erhalten. Dann wird auch der seit diesem Jahr obligatorische Cockpitschutz Halo auf der Rennstrecke zu sehen sein.