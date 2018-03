Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. März 2018

Köln (SID) - Fußball-Europameister Portugal bestreitet in der Vorbereitung auf die WM in Russland ein Testspiel gegen die Niederlande. Die Begegnung findet in Genf statt. Den ersten Test des Jahres gegen Ägypten am Freitag hatte das Team dank Weltfußballer Cristiano Ronaldo knapp mit 2:1 gewonnen. Der Superstar traf in Zürich in der Nachspielzeit doppelt.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Alexander Zverev kann beim ATP-Masters in Miami mit einem Sieg ins Achtelfinale einziehen. Der 20-Jährige trifft in der dritten Runde auf den an Nummer 28 gesetzten Spanier David Ferrer, den er in diesem Jahr beim ATP-Turnier in Rotterdam bereits deutlich geschlagen hatte.