Die Sport-Höhepunkte am Montag, 26. November 2018

Köln (SID) - Das Duell um die Schachkrone steht vor der Entscheidung: In London findet zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen und Fabiano Caruana die zwölfte WM-Partie statt - es ist die letzte mit regulärer Bedenkzeit. Geht auch dieses Spiel wie alle elf anderen zuvor Remis aus, würde am Mittwoch eine Entscheidung im Tiebreak fallen. Dort erhalten die Spieler weniger Bedenkzeit.

Investor Kühne will Beteiligung am HSV aufstocken © SID

Im Topspiel des 14. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga winkt dem Hamburger SV am Montagabend gegen Union Berlin die Rückkehr an die Tabellenspitze. Schon durch ein Remis können die Hanseaten den momentan führenden 1. FC Köln wieder von Platz eins verdrängen. Berlin hingegen strebt im Kampf um den Relegationsplatz seinerseits ebenfalls wenigstens einen Punktgewinn an.

Passend zum Höhenflug in der Fußball-Bundesliga legt Spitzenreiter Borussia Dortmund am Montag seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 eine Rekordbilanz vor. Die Westfalen steigerten ihren Umsatz im Berichtszeitraum um mehr als 130 Millionen auf den Höchstwert von 536 Millionen Euro. Der operative Gewinn der Schwarz-Gelben von 28,5 Millionen Euro übertrifft das Plus aus dem Vorjahr um mehr als 20 Millionen Euro.

Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen stellt am Montag seinen früheren Nationalspieler Simon Rolfes als neuen Sportdirektor vor. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Jonas Boldt ab, der die Rheinländer am Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen wird.