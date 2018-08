Die Sport-Höhepunkte am Montag, 27. August 2018

Köln (SID) - Von insgesamt 15 deutschen Teilnehmern greifen sechs am ersten Tag der US Open ins Geschehen ein. Neben Hoffnungsträgerin Julia Görges sind am Montag auch Tatjana Maria, Carina Witthöft, Peter Gojowczyk, Mischa Zverev und Florian Mayer gefordert. Mayer beendet nach dem Grand-Slam-Turnier seine Karriere als Tennisprofi.

Julia Görges startet heute in die US Open © SID

Absteiger Hamburger SV und Arminia Bielefeld beschließen den 3. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. 17 Jahre spielten beide gemeinsam im Oberhaus, um 20.30 Uhr steht im Volkspark das erste Zweitligaduell an. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage am ersten Spieltag gegen Kiel will der HSV die ersten Heimpunkte holen.