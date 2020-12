Die Sport-Höhepunkte am Montag, 28. Dezember

Köln (SID) - SKISPRINGEN: Mit Skiflug-Weltmeister Karl Geiger beginnt am Montag in Oberstdorf die 69. Vierschanzentournee. Der deutsche Hoffnungsträger durfte nach seiner Corona-Infektion am Sonntag die Quarantäne verlassen. In der Qualifikation ab 16.30 Uhr kämpfen die DSV-Adler um eine gute Ausgangslage für das erste Springen auf der Schattenbergschanze am Dienstag.

Dawid Kubacki gewann die letzte Vierschanzentournee © SID

HANDBALL: Der THW Kiel will in Köln ins Finale der Champions League einziehen. Beim verlegten Finalturnier der Vorsaison trifft der deutsche Rekordmeister ab 20.30 Uhr auf das ungarische Topteam Veszprem HC. Das erste Ticket für das Endspiel am Dienstag spielen ab 18.30 Uhr der FC Barcelona und Paris St. Germain aus.

SKI ALPIN: Die deutschen Skirennläufer um Josef Ferstl peilen beim Super-G im italienischen Bormio eine Top-Platzierung an. Auf der schwierigen "Pista Stelvio", wo ab 10.00 Uhr der erste Lauf ansteht, sind die DSV-Starter jedoch nicht favorisiert. Gleiches gilt für die Frauen, die beim Riesenslalom im österreichischen Semmering ab 11.30 Uhr an den Start gehen.