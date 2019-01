Die Sport-Höhepunkte am Montag, 28. Januar 2019

Köln (SID) - Die SpVgg Unterhaching will in der 3. Liga den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Dafür benötigen die Bayern ab 19.00 Uhr einen Sieg gegen den Abstiegskandidaten VfR Aalen. Die Form spricht klar für Unterhaching: Seit dem 0:1 im vergangenen September gegen die Würzburger Kickers hat das Team von Trainer Claus Schromm nicht mehr verloren.

Darmstadt 98 trauert um Ehrenpräsident Grimm © SID

Rekordsieger Japan und Iran streiten beim Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten um das Finalticket. Das Halbfinale in Al Ain beginnt um 15.00 Uhr. Für die Japaner wäre es der fünfte Einzug ins Finale, die Iraner standen bislang in drei Endspielen um die begehrte Trophäe.