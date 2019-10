Die Sport-Höhepunkte am Montag, 28. Oktober 2019

Köln (SID) - Zum Abschluss des 11. Spieltags kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem Kellerduell: Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden reist zum SV Sandhausen. Mit einem Sieg könnten die Hessen bis auf einen Punkt auf den SVS aufschließen und den letzten Tabellenplatz verlassen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Tennis und Fußball im Fokus © SID

Das Tennisjahr steuert seinem Ende entgegen. Während die Frauen mit den WTA-Finals im chinesischen Shenzhen ohne deutsche Beteiligung bereits ihren Saisonabschluss bestreiten, treffen sich die Männer beim ATP-Masters in Paris. Dort kämpft Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev noch um den Startplatz für die im November folgenden ATP-Finals in London, wo er seinen Titel verteidigen will. In der ersten Runde besitzt der Hamburger ein Freilos.