Die Sport-Höhepunkte am Montag, 28. September

Köln (SID) - Am Sonntag sind die French Open als letztes Grand Slam des Jahres gestartet, am Montag steigt die deutsche Topspielerin Angelique Kerber ein. Die 32 Jahre alte Kielerin trifft zum Auftakt auf die 19 Jahre junge Slowenin Kaja Juvan. Bei den Herren greift am Abend der French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal wieder ein. Der spanische Sandplatz-Experte will seinen 13. Triumph in Paris feiern, seine erste Hürde lautet Egor Gerassimow aus Belarus.

French Open: Angelique Kerber trifft auf Kaja Juvan © SID

Die Konkurrenz in der 2. Bundesliga hat die Tür zur Tabellenführung für den Hamburger SV weit aufgestoßen. Mit einem Sieg am Montagabend (20.15 Uhr) beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn können sich die Hanseaten am zweiten Spieltag an die Spitze setzen. Der SCP will sich dagegen für die Auftaktniederlage bei Holstein Kiel rehabilitieren.