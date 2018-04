Die Sport-Höhepunkte am Montag, 30. April 2018

Köln (SID) - Die topgesetzten deutschen Tischtennis-Herren mit Altstar Timo Boll und dem zuletzt angeschlagenen zweiten Spitzenspieler Dimitrij Ovtcharov bestreiten bei der Team-WM im schwedischen Halmstad ihre nächsten Gruppenspiele. Gegner sind um 10.00 Uhr Rumänien und um 19.00 Uhr Schweden. Zum Auftakt hatten Boll und Co. Ägypten 3:2 geschlagen. Die deutschen Damen bekommen es um 16.00 Uhr mit Hongkong zu tun.

Timo Boll und Co. wollen den nächsten Sieg einfahren © SID

Der 1. FC Nürnberg kann mit einem Sieg gegen Eintracht Braunschweig seinen Vorsprung vor dem Dritten Holstein Kiel wieder auf fünf Punkte ausbauen und damit einen großen Schritt Richtung Rückkehr in die Bundesliga machen. Für die Gäste geht es zum Abschluss des 32. Spieltags um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Anpfiff im Frankenstadion ist um 20.30 Uhr.

Beim ATP-Turnier in München sind drei deutsche Tennisprofis im Einsatz. Ab 13.00 Uhr trifft Yannick Hanfmann auf Marcos Baghdatis aus Zypern, der Sieger fordert am Mittwoch den topgesetzten Titelverteidiger Alexander Zverev. Nach Hanfmann spielen zudem Matthias Bachinger und Florian Mayer auf der Anlage des MTTC Iphitos am Aumeister.