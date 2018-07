Die Sport-Höhepunkte am Montag, 30. Juli 2018

Köln (SID) - Der Tennis-Zirkus macht in Washington und Kitzbühel Station. In der US-Hauptstadt kämpfen Andrea Petkovic gegen die Amerikanerin Jamie Loeb sowie Tatjana Maria gegen die Kasachin Julia Putinzewa um den Einzug in die zweite Runde. Der topgesetzte Titelverteidiger Alexander Zverev und dessen Bruder Mischa genießen zum Auftakt ebenso ein Freilos wie Wimbledonsiegerin Angelique Kerber im WTA-Turnier. In Österreich wird es für Jan-Lennard Struff gegen den Japaner Taro Daniel und Maximilian Marterer gegen den Esten Jürgen Zopp ernst.

Andrea Petkovic kämpft in Washington ums Weiterkommen © SID

Die deutschen U19-Frauen greifen in der Schweiz nach ihrem fünften EM-Titel. Gegner im Endspiel um 18.15 Uhr in Biel ist Titelverteidiger Spanien. Die DFB-Frauen bauen vor allem auf ihre starke Defensive, bisher kassierte das Team von Bundestrainerin Maren Meinert erst ein Gegentor.