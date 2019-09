Die Sport-Höhepunkte am Montag, 30. September 2019

Köln (SID) - Bei der Leichtathletik-WM in Doha peilt die zweimalige Europameisterin Gesa Felicitas Krause aus Trier am Montag über 3000 m Hindernis ihre zweite WM-Medaille nach 2015 an. Favoritinnen sind Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech und US-Titelverteidigerin Emma Coburn. Als Außenseiter gehen Diskuswerfer Martin Wierig und Hochspringerin Imke Onnen in ihre Finals.

Europameisterin Gesa Krause brach den deutschen Rekord © SID

Das Absteiger-Duell zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg beschließt am Montag in der 2. Fußball-Bundesliga den achten Spieltag. Beide Teams stehen auf dem Weg zur angestrebten Rückkehr ins Oberhaus nach einem bislang durchwachsenen Saisonstart unter Druck. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München steigt am Montag in die Bundesliga-Saison ein. In seinem ersten Saisonspiel empfängt der Titelverteidiger um 20.30 Uhr den Aufsteiger Hamburg Towers.