Die Sport-Höhepunkte am Montag, 31. Dezember 2018

Köln (SID) - Für die deutschen Skispringer um Markus Eisenbichler geht es bei der Vierschanzentournee sofort weiter. In Garmisch-Partenkirchen steht um 14.00 Uhr die Qualifikation für das zweite Springen an. Zum Auftakt hatte Eisenbichler in Oberstdorf einen starken zweiten Platz belegt. Olympiasieger Andreas Wellinger war dagegen nach dem ersten Durchgang ausgeschieden.

In Garmisch steht das zweite Tournee-Springen an © SID

Team USA startet am Silvestertag mit Serena Williams in den Hopman Cup. Für die 37 Jahre alte Rekord-Grand-Slam-Siegerin, die im Duell mit Griechenland auf Maria Sakkari trifft, ist es das erste Match Down Under seit ihrem Australian-Open-Sieg Anfang 2017. Damals war sie in der achten Woche schwanger mit ihrer im September 2017 geborenen Tochter Alexis Olympia. Williams' 17 Jahre jüngerer Teamkollege Frances Tiafoe spielt gegen Stefanos Tsitsipas.