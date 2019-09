Die Sport-Höhepunkte am Montag, 9. September 2019

Köln (SID) - Nach der 2:4-Heimpleite gegen die Niederlande steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation beim Tabellenführer Nordirland unter Siegzwang. Erwartet wird, dass Bundestrainer Joachim Löw vor allem seine Defensive umbauen wird. Anstoß in Belfast ist um 20.45 Uhr.

Die Deutschen mussten sich gegen Oranje geschlagen geben © SID

Die deutschen Basketballer um Topstar Dennis Schröder kämpfen zum Abschluss der WM in einem wahren Endspiel um den Traum von Olympia. Gegner in Shanghai ist Kanada, die Begegnung beginnt um 14.00 Uhr. Bei einer Niederlage müsste noch einmal der Rechenschieber bemüht werden, ob Schröder und Co. bei einem Turnier im Juni um die Teilnahme an den Sommerspielen 2020 in Tokio kämpfen.