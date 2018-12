Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 01. Dezember 2018

Köln (SID) - Tabellenführer Borussia Dortmund will die Siegesserie in der Bundesliga ausbauen. Gegen den SC Freiburg soll der vierte Sieg in Serie her. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Rekordmeister Bayern München ist parallel bei Werder Bremen zu Gast. Hannover 96 empfängt Hertha BSC, und Schlusslicht VfB Stuttgart erwartet den FC Augsburg. Um 18.30 Uhr treffen die TSG Hoffenheim und Schalke 04 aufeinander.

Dortmund trifft auf den SC Freiburg © SID

WBC-Weltmeister Deontay Wilder verteidigt in der Nacht zu Sonntag im Staples Center in Los Angeles seinen Titel gegen Klitschko-Bezwinger Tyson Fury. Wilder gewann alle seine 40 Profikämpfe, davon 39 durch Knockout. Auch Fury ist in seinen 27 Fights noch ungeschlagen. Sein größter Triumph liegt allerdings bereits drei Jahre zurück. Nachdem er Wladimir Klitschko in Düsseldorf nach Punkten besiegt und vom Thron gestoßen hatte.

Die Nordischen Kombinierer um den fünfmaligen Gesamtweltcup-Sieger Eric Frenzel wollen ab 9.30 Uhr beim Weltcup in Lillehammer ein gutes Ergebnis im Einzel von der Großschanze erzielen. Beim Alpin-Weltcup der Männer will Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen um 19.00 Uhr beim Super-G in Beaver Creek/Colorado aufs Podest fahren. Um 20.30 Uhr startet die Abfahrt der Frauen im kanadischen Lake Louise. Für die Skispringer mit Olympiasieger Andreas Wellinger steht in Nischni Tagil/Russland das Einzelspringen von der Großchance an (15.45 Uhr).

Der neue Bundestrainer Henk Groener soll die deutschen Handball-Frauen zurück in die Weltspitze führen. Die Mission des Niederländers beginnt am Samstag um 15.00 Uhr bei der EM in Frankreich mit dem Auftaktspiel in Brest gegen Rekord-Europameister Norwegen. Weitere Gegner in der Vorrunde sind Rumänien am Montag und Tschechien am Mittwoch.