Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 01. Februar 2020

Köln (SID) - Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig empfängt ab 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach zum Spitzenspiel. Borussia Dortmund hofft auf Ausrutscher der Konkurrenz, ab 15.30 Uhr wartet jedoch bereits die Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Union Berlin. In Düsseldorf gibt Uwe Rösler sein Trainerdebüt in der Bundesliga, mit der Fortuna empfängt er um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt.

Leipzig empfängt Gladbach zum Spitzenspiel © SID

Nach der Enttäuschung beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel startet Thomas Dreßen "frisch im Kopf" ins Heimrennen auf der Kandahar-Strecke in Garmisch-Partenkirchen. Los geht's um 11.30 Uhr. Letzter Deutscher Abfahrtssieger auf der Kandahar war Markus Wasmeier vor 28 Jahren.

Im Frauenfinale der Australian Open treffen zwei Spielerinnen aufeinander, die kaum jemand im Vorfeld des Turniers auf der Rechnung hatte. Sofia Kenin aus den USA bekommt es in ihrem ersten Grand-Slam-Endspiel ab 9.30 Uhr mit der Spanierin Garbine Muguruza zu tun, die bereits 2016 in Paris und 2017 in Wimbledon triumphiert hat.