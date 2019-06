Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 01. Juni 2019

Köln (SID) - FUSSBALL: In Madrid will Teammanager Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool den Henkelpott holen und nach zuletzt sechs Niederlagen wieder ein Finale gewinnen. Im rein englischen Champions-League-Endspiel treffen die Reds um 21.00 Uhr auf Ligakonkurrent Tottenham Hotspur. Klopp könnte im Wanda Metropolitano als zweiter deutsche Trainer nach Jupp Heynckes (1998 mit Real Madrid) mit einem ausländischen Klub die Königsklasse gewinnen. Sein erster Versuch mit den Reds schlug im vergangenen Jahr gegen die Königlichen fehl.

Klopp und der Traum vom Henkelpott © SID

TENNIS: Alexander Zverev trifft um 11.00 Uhr in der dritten Runde der French Open in Paris auf den Serben Dusan Lajovic, Nummer 35 der Weltrangliste. Der Warsteiner Jan-Lennard Struff, der erstmals in Runde drei des Sandplatz-Majors steht, bekommt es mit dem Kroaten Borna Coric zu tun. Bei den Frauen spielt Andrea Petkovic als einzig verbliebene deutsche Starterin gegen Ashleigh Barty aus Australien.

HANDBALL: In der Kölnarena treffen traditionell die besten vier Mannschaften Europas im Final Four der Champions League aufeinander. In den Halbfinals trifft MKB Veszprem KC aus Ungarn um 15.15 Uhr auf die polnische Mannschaft von KS Kielce, der FC Barcelona spielt um 18.00 Uhr gegen HC Vardar Skopje aus Nordmazedonien.