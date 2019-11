Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 02. November 2019

Köln (SID) - Aufsteiger Union Berlin und Hertha BSC stehen sich erstmals in der Bundesliga gegenüber. Das Derby der beiden Hauptstadtklubs am 10. Spieltag wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Davor ist Meister Bayern München bei Eintracht Frankfurt gefordert. Ebenfalls um 15.30 Uhr ist Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach bei Bayer Leverkusen zu Gast, Borussia Dortmund spielt gegen den VfL Wolfsburg, Werder Bremen bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun und RB Leipzig hofft gegen den FSV Mainz 05 auf drei Punkte.

Ort des Berlin-Derbys: Stadion An der Alten Försterei © SID

Beim drittletzten Saisonlauf im texanischen Austin kämpft Mercedes-Pilot Lewis Hamilton um eine gute Ausgangsposition für das Rennen auf dem Circuit of the Americas. Das Qualifying beginnt um 22 Uhr, im Rennen in den USA reicht dem Briten ein achter Platz, um seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 zu feiern.

Im Duell der Eishockey-Nationalspieler treffen in der NHL die beiden Stürmer Leon Draisaitl und Dominik Kahun aufeinander. Draisaitl will seine blendende Form mit den Edmonton Oilers auch bei den Pittsburgh Penguins bestätigen, um 18.00 Uhr geht es los.