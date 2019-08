Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 03. August 2019

Köln (SID) - Meister Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund kämpfen um den Supercup. Im ersten Härtetest der neuen Saison wollen beide Teams Selbstvertrauen für die Liga sammeln. Anpfiff in Dortmund ist um 20.30 Uhr.

Duell im Supercup: Meister Bayern gegen den BVB © SID

In Ungarn steht das letzte Formel-1-Wochenende vor der Sommerpause auf dem Programm. Sechs Tage nach dem spannenden Rennen in Hockenheim geht es für Sebastian Vettel um die beste Startposition auf dem nicht für Überholmanöver bekannten Hungaroring. Das Qualifying startet um 15.00 Uhr.

Bei den "Finals", den deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten in Berlin, stehen am Samstag insgesamt 14 Entscheidungen in der Leichtathletik auf dem Programm. Im 100-m-Sprint der Frauen winkt im Finale das Duell mit Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo und der EM-Zweiten Gina Lückenkemper. Bei den Männern will Diskuswerfer Christoph Harting im Berliner Olympiastadion das WM-Ticket lösen.

Aufsteiger Karlsruher SC will seinen positiven Saisonstart in der 2. Liga fortsetzen. Nach dem Sieg zum Saisonstart bei Wehen Wiesbaden (2:1) empfängt der KSC ab 13.00 Uhr Dynamo Dresden. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 will gegen Jahn Regensburg seinen ersten Saisonsieg feiern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.