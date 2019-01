Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 05. Januar 2019

Köln (SID) - Markus Eisenbichler hat vor dem Abschluss der Vierschanzentournee nur noch geringe Chancen auf den Gesamtsieg. In Bischofshofen steht um 17.00 Uhr die Qualifikation für das vierte Springen auf dem Programm. Nach seinen beiden zweiten Plätzen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sowie Rang 13 in Innsbruck will sich der 27 Jahre alte Eisenbichler dennoch eine gute Ausgangsposition verschaffen, um den Gesamtführenden Ryoyu Kobayashi aus Japan am Sonntag noch vom Thron zu stoßen.

Eisenbichler braucht im letzten Springen ein Wunder © SID

Das topgesetzte deutsche Duo Alexander Zverev und Angelique Kerber möchte im Finale des Hopman Cups im australischen Perth Revanche gegen Titelverteidiger Schweiz für die Niederlage im Vorjahr nehmen und zum dritten Mal nach 1993 und 1995 den Titel für Deutschland gewinnen.

Der zweimalige Einzel-Olympiasieger Felix Loch hofft auf seiner Heimbahn am Königssee auf den ersten Weltcupsieg der Saison, um rechtzeitig zum Start der Ende Januar stattfindenden Weltmeisterschaft seine Topform zu erreichen.