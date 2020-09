Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 05. September 2020

Köln (SID) - In der Nations League greift Fußball-Weltmeister Frankreich ins Geschehen ein. Ab 20.45 Uhr tritt die Equipe Tricolore in Solna gegen Gastgeber Schweden an. Im Parallelspiel in der Gruppe 3 der Division A ist Portugal gegen Kroatien gefordert. Ob Superstar Cristiano Ronaldo für die Portugiesen auflaufen kann, ist noch offen.

Frankreich trifft auf den Gastgeber Schweden © SID

Beim Heimspiel in Monza geht es für den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im Qualifying ab 15.00 Uhr wohl nur um Schadensbegrenzung. Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen im Ferrari und dem schwachen Trainingsauftakt gibt es vor dem Großen Preis von Italien kaum Grund für Optimismus.

Das Fahrerfeld nimmt bei der Tour de France die Pyrenäen in Angriff. Auf der achten Etappe von Cazeres-sur-Garonne nach Loudenvielle geht der Kampf um den Gesamtsieg in eine neue Phase. Mit 141 km ist die Strecke vergleichsweise kurz, doch nicht minder schmerzhaft.

Im ägyptischen Gizeh werden auf dem Plateau der berühmten Pyramiden die Gruppen für die Handball-WM 2021 ausgelost. Bundestrainer Alfred Gislason wartet gespannt auf die drei deutschen Vorrundengegner und auf Informationen zu den Pandemie-Präventionsplänen des Veranstalters. Los geht es um 19.00 Uhr.