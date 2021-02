Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 06. Februar

Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga sind am Samstag die Verfolger von Tabellenführer Bayern München gefragt. Der Tabellenzweite RB Leipzig ist ab 15.30 Uhr bei Schlusslicht Schalke 04 zu Gast, der drittplatzierte VfL Wolfsburg muss beim FC Augsburg ran. Zur gleichen Zeit sind auch Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund beim SC Freiburg im Einsatz, zudem empfängt Mainz 05 das Überraschungsteam von Union Berlin. Am Abend stehen sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln im rheinischen Derby gegenüber.

Bayern-Jäger RB Leipzig muss auf Schalke ran © SID

Bei der Bob-WM in Altenberg fällt im Zweier der Frauen mit dem dritten und vierten Lauf ab 14.30 Uhr die Entscheidung um den Titel. Die deutschen Topschlitten mit Kim Kalicki/Ann-Christin Strack sowie Laura Nolte/Deborah Levi liegen zur Halbzeit hinter Kaillie Humphries/Lolo Jones aus den USA auf den Plätzen zwei und drei. Zuvor bestreiten die Männer um Topfavorit Francesco Friedrich ab 10.00 Uhr die ersten beiden Läufe im Zweier.