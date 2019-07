Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 06. Juli 2019

Köln (SID) - Für die beiden verbliebenen deutschen Hoffnungen geht es in Wimbledon um den Einzug ins Achtelfinale. Die an Nummer 18 gesetzte Julia Görges erwartet gegen die siebenmalige Wimbledonsiegerin Serena Williams aus den USA eine vermeintlich schwere Aufgabe. Der an Nummer 33 gesetzte Jan-Lennard Struff ist gegen den Kasachen Michail Kukuschkin dagegen auf dem Papier Favorit.

Julia Görges kämpft um den Einzug ins Achtelfinale © SID

Mit einer 194,5 km langen Etappe rund um die belgische Hauptstadt Brüssel begibt sich die Radsport-Elite auf die bedeutendste Rundfahrt des Kalenders. Nach den verletzungsbedingten Absagen des viermaligen Siegers Christopher Froome aus Großbritannien sowie des Niederländers Tom Dumoulin wird bei der Tour de France ein hartes Rennen um das Gelbe Trikot erwartet. Topfavoriten sind der britische Titelverteidiger Geraint Thomas und das kolumbianische Supertalent Egan Bernal, beide vom Sky-Nachfolger Team Ineos.