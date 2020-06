Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 06. Juni 2020

Köln (SID) - Der FC Bayern München kann bei Bayer Leverkusen die Führung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Für das Team von Trainer Peter Bosz geht es darum, den Sprung in die Champions-League-Ränge zu schaffen. Anstoß ist um 15.30 Uhr (Sky). Verfolger Borussia Dortmund trifft am Abend (18.30 Uhr/Sky) auf Hertha, die zu den internationalen Plätzen aufschließen könnte.

Bundesliga: Bayern will Tabellenspitze weiter ausbauen © SID

Im Abstiegskampf treffen SV Wehen Wiesbaden und Dynamo Dresden im direkten Duell aufeinander (13 Uhr/Sky). Wiesbaden könnte mit einem Sieg vorerst auf den Relegationsplatz rücken. Tabellenführer Arminia Bielefeld empfängt den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg (13 Uhr/Sky).

Die Basketball-Bundesliga (BBL) kehrt aus der Corona-Zwangspause zurück. Zum Auftakt des Finalturniers in München trifft BG Göttingen auf die Hakro Merlins Crailsheim (16.30 Uhr/MagentaSport), danach spielt Meister Bayern München gegen ratiopharm Ulm (20.30 Uhr/MagentaSport).