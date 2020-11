Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 07. November

Köln (SID) - Kracher, Gipfel, Spiel der Spiele: In der Fußball-Bundesliga kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen Herausforderer Borussia Dortmund und Dauermeister Bayern München. Der BVB hat die vergangenen drei Ligaspiele gegen die Bayern verloren, dabei kein Tor erzielt und zehn kassiert. Mit einem Sieg würde der Vizemeister die Gäste von der Tabellenspitze stoßen. Das Spiel beginnt um 18.30 Uhr.

Am Samstag treffen der FC Bayern und der BVB aufeinander © SID

Nach dem klaren Auftaktsieg gegen das eigene Perspektivteam trifft die Eishockey-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup im zweiten Turnierspiel auf den einzigen internationalen Gegner Lettland. Um 16.45 Uhr fällt in Krefeld der Puck, die beiden besten Teams des Dreierturniers spielen am Sonntag das Finale aus.

Die DTM verabschiedet sich am Wochenende beim Saisonfinale in eine ungewisse Zukunft. In Hockenheim findet am Samstag ab 13.30 Uhr das erste von zwei Rennen statt. Audi-Pilot Rene Rast geht als Meisterschaftsführender in die letzten beiden Läufe und steht vor seinem dritten Titel. Ab 2021 schrumpft die DTM zur Serie im GT3-Format.

Beim ATP-Masters in Paris kämpft der deutsche Topspieler Alexander Zverev um den Einzug ins Endspiel. Sein Gegner im Halbfinale ist der topgesetzte Spanier Rafael Nadal.