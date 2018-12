Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 08. Dezember 2018

Köln (SID) - Tabellenführer Borussia Dortmund will auch im 175. Revierderby in der Fußball-Bundesliga bei Schalke 04 ungeschlagen bleiben. Der Vizemeister will mit einem Heimsieg am 14. Spieltag die bisher enttäuschende Saison in andere Bahnen lenken. Anstoß in Gelsenkirchen ist um 15.30 Uhr.

Die Borussia ist in dieser Saison noch ungeschlagen © SID

Beim Weltcup im slowenischen Pokljuka kämpfen die deutschen Biathletinnen im Sprint-Wettbewerb um Spitzenpositionen. Im Einzel am Freitag hatte Franziska Preuß aus Haag den Sieg mit dem letzten Schuss vergeben. Um 14.15 Uhr geht es in die Loipe.

Im lettischen Sigulda steht für die Männer der Auftakt im Bob-Weltcup auf dem Programm. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich (Oberbärenburg). Die Zweierbobs gehen ab 12.00 Uhr in die Bahn.