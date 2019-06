Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 08. Juni 2019

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will in Weißrussland den nächsten Schritt in Richtung EM 2020 machen. Beim 81. der Weltrangliste ist die Mannschaft des erkrankt fehlenden Bundestrainers Jogi Löw im 100. EM-Qualifikationsspiel einer DFB-Auswahl klarer Favorit. Anstoß in Borissow ist um 20.45 Uhr.

In der Chefrolle: Marcus Sorg © SID

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft startet in die WM in Frankreich. Im Auftaktspiel trifft der zweimalige Weltmeister in Rennes auf die Auswahl aus China. Das Spiel beginnt um 15.00 Uhr.

Beim Qualifying zum siebten WM-Lauf im kanadischen Montreal sind erneut die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Favoriten, wenn auch nicht so eindeutig wie in den vorherigen Rennen. Ab 20.00 Uhr MESZ geht es um die besten Plätze für das Rennen am Sonntag. Drei Stunden zuvor findet auf dem 4,361 km langen Circuit Gilles Villeneuve das letzte freie Training statt. Der Kurs könnte jedoch aufgrund vieler langer Geraden Ferrari mit Sebastian Vettel entgegenkommen.

Kevin Krawietz und Andreas Mies können bei den French Open als erstes deutsches Doppel seit 1937 einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Im Finale in Paris treffen sie auf die Lokalmatadoren Jeremy Chardy und Fabrice Martin. Im Finale des Damen-Einzels stehen sich Ashleigh Barty aus Australien und Marketa Vondrousova aus Tschechien gegenüber. Spielbeginn ist jeweils um 15.00 Uhr.