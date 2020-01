Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 11. Januar 2020

Köln (SID) - Nach dem EM-Auftaktsieg gegen die Niederlande wartet auf die deutschen Handballer der erste dicke Brocken: Titelverteidiger Spanien stellt sich dem DHB-Team in den Weg. Anwurf in Trondheim ist um 18.15 Uhr.

Wolff und Co. wollen nächsten Sieg © SID

Beim Weltcup in Oberhof starten zunächst um 12.00 Uhr die Frauen in ihre Staffel. In Hochfilzen hatten die deutschen Athletinnen mit Platz zwölf ein einmaliges Debakel erlebt. Die Männer wollen ab 14.15 Uhr aufs Podest.

Nur fünf Tage nach dem Ende der Vierschanzentournee geht es in Val di Fiemme im Weltcup weiter. Der Tournee-Dritte Karl Geiger geht um 16.00 Uhr in die Revanche gegen Sieger Dawid Kubacki aus Polen und den Norweger Marius Lindvik.

In der Runde der letzten Vier geht es für die deutschen Volleyballerinnen im Halbfinale des Olympia-Qualifikationsturniers gegen Gastgeber Niederlande. Den Gruppensieg hatten die DVV-Frauen mit einem Sieg gegen Kroatien perfekt gemacht. Spielbeginn ist um 17.15 Uhr.