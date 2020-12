Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. Dezember

Köln (SID) - Spitzenreiter Bayern München reist am 11. Bundesliga-Spieltag zu Union Berlin. Anpfiff an der Alten Försterei ist um 18.30 Uhr. Zuvor will Vizemeister Borussia Dortmund gegen Aufsteiger VfB Stuttgart ab 15.30 Uhr nach zwei sieglosen Partien wieder einen Dreier einfahren. Der Dritte RB Leipzig empfängt parallel Werder Bremen.

Bayern in der alten Försterei gefordert © SID

Im österreichischen Hochfilzen sind sowohl die Frauen als auch die Männer gefordert. Um 11.45 Uhr geht die Staffel der Frauen um Denise Herrmann auf die 4x6 km lange Strecke. Um 14.45 Uhr folgen die deutschen Männer mit Benedikt Doll und Co. in der Verfolgung über 12,5 km.

Schwergewichts-Champion Anthony Joshua wird in London vom Bulgaren Kubrat Pulew herausgefordert. Experten und Fans sind überzeugt, dass Joshua den Sieg gegen den Pflichtherausforderer schon in der Tasche habe. Doch der Titelverteidiger ist gewarnt: Schon einmal hat er einen Gegner unterschätzt und gegen Außenseiter Andy Ruiz im vergangenen Jahr eine bittere K.o.-Niederlage eingesteckt.

Vor dem letzten von insgesamt 17 Rennen findet beim Großen Preis von Abu Dhabi das Qualifying statt. Nach sechs Jahren in Rot steigt Sebastian Vettel vor dem Rennen am Sonntag ab 14.00 Uhr zum vorletzten Mal in seinen Ferrari. 14 Siege und zwölf Poles schaffte der Heppenheimer für die Scuderia. Nächste Saison fährt Vettel für Aston Martin.

Zum Hauptrundenauftakt treffen die deutschen Handballerinnen bei der EM in Dänemark auf Ungarn. Mit zwei Punkten startet die deutsche Mannschaft aus einer aussichtsreichen Position in den Kampf ums Halbfinale. Nach der für ihre Verhältnisse schwachen Vorrunde samt öffentlicher Kritik von der Verbandsspitze will die DHB-Auswahl es allen beweisen. Anwurf ist um 16.00 Uhr.