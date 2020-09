Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 12. September

Köln (SID) - Acht Bundesligisten wollen in den Samstagspielen der ersten Runde im DFB-Pokal das Weiterkommen sichern. Dabei trifft RB Leipzig als Finalist der vergangenen Saison auf Gastgeber 1. FC Nürnberg. Während auch Bremen in Jena, Union Berlin in Karlsruhe und Eintracht Frankfurt bei 1860 München auswärts antreten müssen, genießen vier weitere Erstligisten nach einem Tausch Heimrecht. Augsburg spielt gegen Celle, Wolfsburg gegen Fürstenwalde, Mönchengladbach gegen Oberneuland und Köln gegen Altglienicke.

Acht Bundesliga-Klubs sind im Einsatz © SID

Naomi Osaka zum zweiten Mal nach 2018 oder Premiere für Wiktoria Asarenka: Im Damenfinale der US Open kommt es ab 22.00 Uhr zum Duell der 23 Jahre alten Japanerin mit der acht Jahre älteren Weißrussin, die im Halbfinale den Traum von Serena Williams vom 24. Grand-Slam-Titel zerstörte. Osaka setzte sich gegen Kerber-Bezwingerin Jennifer Brady aus den USA durch. Von den bislang drei Duellen mit Asarenka hat Osaka zwei gewonnen.

Weltmeister Lewis Hamilton strebt im Qualifying zum Großen Preis der Toskana in Mugello seine insgesamt 95. Pole Position an, es wäre im neunten Saisonrennen der Formel 1 bereits seine siebte. Im Kampf gegen die Uhr gilt der Engländer erneut als Favorit. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, der in der kommenden Saison für Aston Martin starten wird, dürfte in seinem Ferrari bei der Zeitenjagd ab 15.00 Uhr kaum eine Rolle spielen.

Zwei Tage prüfte die 107. Tour de France die Kletterkünste der Fahrer im Zentralmassiv, am Samstag biegt die Große Schleife in die entscheidende Phase in Richtung Alpen ein. Vor den Prüfungen im Hochgebirge können die Favoriten auf das Gelbe Trikot aber nochmal durchatmen. Die 194 km lange 14. Etappe von Clermont-Ferrand nach Lyon ist als Flachetappe deklariert, allerdings stehen fünf Bergwertungen an, darunter eine der zweiten Kategorie.