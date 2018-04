Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. April 2018

Köln (SID) - Im ersten Heimspiel nach der vorzeitigen Meisterschaft empfängt Bayern München am 30. Bundesliga-Spieltag Borussia Mönchengladbach. In der Hinrunde kassierten die Bayern in Gladbach die erste Niederlage nach der Rückkehr von Trainer Jupp Heynckes. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 18.30 Uhr.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Zum ersten Mal seit der sensationellen Silbermedaille bei Olympia bestreitet die Eishockey-Nationalmannschaft wieder ein Heimspiel. In Weißwasser trifft das Team von Marco Sturm auf die Slowakei. Wie bereits bei den beiden Testspielen in Russland werden auch dieses Mal die großen Stars fehlen. Stattdessen setzt Sturm auf junge Spieler. Das erste Bully erfolgt um 17.45 Uhr.

Im Qualifying zum Großen Preis von China kommt es zum nächsten Duell zwischen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel. Die beiden Rivalen kämpfen auf der Strecke nahe Shanghai um die Pole Position für das Rennen am Sonntag. Das Qualifying beginnt um 08.00 Uhr MESZ.