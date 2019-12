Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. Dezember 2019

Köln (SID) - Nach zwei Liga-Niederlagen in Serie will Trainer Hansi Flick mit Bayern München die Jagd auf die Tabellenspitze eröffnen. Der FC Bayern empfängt ein kriselndes Werder Bremen. RB Leipzig genügt am Abend ein Unentschieden bei Fortuna Düsseldorf, um zumindest für eine Nacht Platz eins zu übernehmen.

Hansi Flick eröffnet Jagd auf Tabellenspitze © SID

Nach ihrem historischen Debakel im Sprint sind die deutschen Biathletinnen in Hochfilzen auf Wiedergutmachung aus. Das Staffelrennen beginnt um 11.30 Uhr. Die Männer um Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer starten um 14.55 Uhr ins Verfolgungsrennen.

Ein Erfolg im letzten Super-G der vergangenen Saison, einer im ersten der neuen - Viktoria Rebensburg ist in der zweitschnellsten Disziplin derzeit das Maß der Dinge. Beim Weltcup im Schweizer Nobel-Ort St. Moritz am Samstag um 10.30 Uhr gehört die beste deutsche Skirennläuferin wieder zu den Favoritinnen.

Nach den ersten Wettkampfwochen fällt die Bilanz des neuen Bundestrainers Stefan Horngacher durchwachsen aus. Keine zwei Wochen vor der Vierschanzentournee beginnt beim Heim-Weltcup in Klingenthal die heiße Saisonphase. Karl Geiger springt in Topform, Markus Eisenbichler hingegen, Triumphator der Vorsaison, hängt bisher durch. Zunächst steht ab 16.00 Uhr das Teamspringen auf dem Programm.