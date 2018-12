Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 15. Dezember 2018

Köln (SID) - Die Top Drei der Fußball-Bundesliga kämpfen am Samstag um die nächsten Siege. Rekordmeister Bayern München ist um 15.30 Uhr bei Hannover 96 im Einsatz und will mit einem Sieg auf Rang zwei springen - dazu brauchen die Bayern allerdings einen Ausrutscher von Borussia Mönchengladbach, das zeitgleich bei der TSG Hoffenheim im Einsatz ist. Der souveräne Tabellenführer Borussia Dortmund tritt am Abend um 18.30 Uhr gegen Werder Bremen an.

Mit einem Sieg will der BVB das Achtelfinale klar machen © SID

Die deutschen Biathleten hoffen ohne Vorzeigeläuferin Laura Dahlmeier weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg, der Knoten soll beim Weltcup in Hochfilzen platzen. In den Kitzbüheler Alpen stehen am Samstag die Verfolgungsrennen an, die Frauen starten um 11.30 Uhr, die Männer gehen ab 14.45 Uhr in die Loipe. Dort hofft Benedikt Doll nach Platz drei im Sprint erneut auf ein Spitzenresultat.

Die deutschen Olympia-Helden wollen beim ersten Heim-Weltcup der Bob-Saison die nächsten Erfolge einfahren. In Winterberg steht ab 11.15 Uhr das Frauen-Rennen auf dem Programm, Pyeongchang-Siegerin Mariama Jamanka geht nach ihrem Auftakterfolg vor einer Woche als Favoritin in die Bahn. Um 15.00 Uhr steigt dann der erste Viererbob-Weltcup des Winters: Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich will auch im großen Schlitten erneut überzeugen.