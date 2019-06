Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 15. Juni 2019

Köln (SID) - Schwergewichtshoffnung Tom Schwarz steht in der Nacht auf Sonntag gegen Ex-Weltmeister Tyson Fury im Ring. Im legendären MGM Grand Hotel in Las Vegas bestreitet der Magdeburger den bislang größten Kampf seiner Karriere. Schwarz geht als klarer Außenseiter in den Kampf mit dem Klitschko-Bezwinger Fury. Um 4.30 Uhr deutscher Zeit steigen die Kontrahenten in den Boxring.

Tom Schwarz (r.) trifft in Las Vegas auf Tyson Fury © SID

Superstar Lionel Messi startet mit Argentinien die Titel-Mission bei der Copa America. Zum Auftakt treffen der Angreifer vom FC Barcelona und seine Teamkollegen auf Kolumbien mit dem Ex-Münchener James Rodriguez. Die Partie im brasilianischen Salvador beginnt in der Nacht auf Sonntag um 0.00 Uhr. Weitere Gegner in der Gruppe B sind Paraguay und Katar.