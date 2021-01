Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 16. Januar

Köln (SID) - Borussia Dortmund will in der Fußball-Bundesliga den Kontakt zur Spitze halten und den Druck auf die Rivalen hochhalten. Der BVB trifft nach dem Sieg bei RB Leipzig nun auf Schlusslicht FSV Mainz 05 und ist gewarnt. In der vergangenen Saison hatte Dortmund gegen Mainz 0:2 verloren. In der Spitzenpartie des 16. Spieltages steht Leipzig beim VfL Wolfsburg vor einer schweren Aufgabe. Bei einer Niederlage droht der Tabellenzweite RB den Kontakt zu Spitzenreiter Bayern München zu verlieren. Ferner spielen Hoffenheim gegen Bielefeld, Köln gegen Hertha BSC, Bremen gegen Augsburg (alle 15.30 Uhr) sowie um 18.30 Uhr Stuttgart gegen Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach.

Der BVB will gegen Mainz den nächsten Bundesliga-Sieg © SID

Die deutschen Biathletinnen wollen endlich mal wieder aufs Podest. Eine neue Chance bietet sich beim Weltcup in Oberhof in der Staffel. Vanessa Hinz, Janina Hettich, Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann und Franziska Preuß gehen um 14.45 Uhr in die Loipe. Es gilt vor allem, am Schießstand keine Schwächen zu zeigen. Die ersten beiden Staffelrennen der Saison hatten Schweden und Norwegen gewonnen, Deutschland war Dritter und Vierter geworden.

Zagreb-Sieger Linus Straßer gehört beim ersten von zwei Slaloms in Flachau in Österreich zu den Mitfavoriten. Verdient hat er sich diese Rolle durch seinen ersten Karrieresieg in Kroatien sowie dem folgenden zweiten Rang in Adelboden. Der Slalomhang in Flachau ist für Straßer Neuland, er sagt: "Es ist kein leichter Hang, um schnell zu sein. Was das Ganze natürlich auch wieder interessant macht."