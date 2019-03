Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 16. März 2019

Köln (SID) - Trainer-Rückkehrer Huub Steven hat gleich beim Comeback bei Schalke 04 eine harte Aufgabe vor der Brust. Der abstiegsbedrohte Vizemeister trifft ab 15.30 Uhr auf RB Leipzig, für Stevens, der die Nachfolge des am Donnerstag entlassenen Domenico Tedesco antritt und das Team bis zum Saisonende betreut, zählt nur ein Sieg. Die Schalker Konkurrenten im Tabellenkeller sind ebenfalls im Einsatz. Der VfB Stuttgart spielt gegen die TSG Hoffenheim, während der FC Augsburg auf Schlusslicht Hannover 96 trifft. Borussia Dortmund könnte bereits mit einem Unentschieden wieder die Tabellenführung übernehmen. Der BVB spielt ab 18.30 Uhr bei Hertha BSC.

Stevens trifft mit Schalke auf Leipzig © SID

Bei der WM im schwedischen Östersund greifen die deutschen Biathleten in den Staffel-Wettbewerben nach den nächsten Medaillen. Den Anfang machen die Frauen, die ab 13.15 Uhr für 4x6 km auf die Strecke gehen. Das deutsche Team tritt in der Besetzung Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Laura Dahlmeier an. Die Männer folgen ab 16.30 Uhr über 4x7,5 km mit Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll.

Beim Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne wird es ernst: Ab 7.00 Uhr MEZ beginnt das Qualifying für den Großen Preis von Australien - das Duell zwischen Lewis Hamilton im Mercedes und Sebastian Vettel im Ferrari steht dabei im Mittelpunkt. Bei den ersten Trainings hatte Mercedes klar die Nase vorn, Vettel hat im Albert Park allerdings in den vergangenen beiden Jahren triumphiert. Vor dem Qualifying steht ab 4.00 Uhr MEZ das letzte freie Training auf dem Programm.