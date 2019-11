Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 16. November 2019

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann gegen Weißrussland vorzeitig das EM-Ticket lösen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw braucht zur vorzeitigen Qualifikation allerdings auch die Schützenhilfe der Niederlande im zeitgleichen Duell gegen Kontrahent Nordirland. Anstoß in Mönchengladbach ist um 20.45 Uhr.

Nationalmannschaft kann vorzeitig EM-Ticket lösen © SID

Beim vorletzten Saisonrennen in der Formel 1 gehen die Piloten ab 19.00 Uhr im Qualifying auf Zeitenjagd. Der bereits als Weltmeister feststehende Mercedes-Star Lewis Hamilton peilt beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo seine erste Pole Position der zweiten Saisonhälfte an. Auch Sebastian Vettel im Ferrari will sich für einen versöhnlichen Saisonabschluss eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Im DFB-Pokal der Frauen kommt es im Achtelfinale bereits zu einem vorgezogenen Endspiel. Mit Bayern München und dem VfL Wolfsburg treffen die dominierenden deutschen Mannschaften der letzten Jahre aufeinander. Los geht es um 14.00 Uhr.