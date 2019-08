Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 17. August 2019

Köln (SID) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund startet gegen den FC Augsburg in die 57. Bundesliga-Saison. Der BVB will ab 15.30 Uhr die ersten drei Punkte im Titelkampf sammeln. Trainer Marco Rose hofft im Abendspiel um 18.30 Uhr mit Borussia Mönchengladbach genauso auf ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt wie David Wagner bei Gegner Schalke 04. Ferner spielen Leverkusen gegen Paderborn, Wolfsburg gegen Köln, Bremen gegen Düsseldorf und Freiburg gegen Mainz.

Dortmund startet gegen Augsburg in die Bundesliga © SID

Beim Supercup in Hamburg bestreitet Gastgeber Deutschland um 20.00 Uhr sein zweites Gruppenspiel gegen Tschechien. Das Turnier dient als willkommener Härtetest für die WM in China, wo das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am 1. September in Shenzhen auf den ersten Gruppengegner Frankreich trifft.

Die deutschen Hockey-Herren treffen zum Auftakt der Europameisterschaft in Antwerpen auf Schottland. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas hofft ab 13.30 Uhr auf einen gelungenen Start in die Mission Medaillengewinn.