Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 17. März 2018

Köln (SID) - Christian Titz gibt am Samstag sein Debüt als Trainer des stark abstiegsbedrohten Hamburger SV. Der Bundesliga-Dino empfängt um 15.30 Uhr Hertha BSC und und hofft auf einen Lichtblick im Abstiegskampf. Die Hanseaten, Vorletzte der Tabelle, sind seit 13 Spielen sieglos. Titz ist nach Bernd Hollerbach und Markus Gisdol schon der dritte HSV-Trainer in der laufenden Saison. In den übrigen Samstagsspielen trifft Borussia Mönchengladbach auf 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt empfängt den FSV Mainz 05 zum Derby, und der FC Augsburg empfängt Werder Bremen. Im Spätspiel ab 18.30 Uhr will Schalke 04 mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg einen weiteren Schritt in Richtung Champions League machen.

Die Radprofis starten ihren ersten Frühjahrsklassiker, bei Mailand - Sanremo müssen sie 291 Kilometer bewältigen. Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel geht bei der Primavera erstmals an den Start. Klassiker-Spezialist John Degenkolb, der das legendäre Rennen 2015 gewonnen hatte, hat seinen Start wegen einer Nasennebenhöhlenentzündung abgesagt.

Nach den enttäuschenden Resultaten zum Auftakt des Weltcups in Oslo starten die deutschen Biathleten am Samstag einen erneuten Angriff auf die Podiumsplätze. Zunächst steht um 12.30 Uhr die Frauenstaffel auf dem Programm, aber 14.45 Uhr startet der Verfolger der Männer. Beste Deutsche im Sprint am Donnerstag waren Franziska Hildebrand und Arnd Peiffer, die beide Rang sechs erreichten. Laura Dahlmeier kam nur auf den 28. Platz.