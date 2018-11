Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 17. November 2018

Köln (SID) - Alexander Zverev kämpft als erster Deutscher seit 15 Jahren beim ATP-Finale in London um den Einzug ins Endspiel. Doch die Hürde für den gebürtigen Hamburger in der Vorschlussrunde beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis ist groß, Zverev trifft auf Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz. Das Spiel beginnt nicht vor 15.00 Uhr MEZ. In der zweiten Partie duellieren sich am Abend in der Neuauflage des Wimbledonfinals der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien und der Südafrikaner Kevin Anderson.

Im polnischen Wisla steht der erste Wettbewerb der WM-Saison an. Im Teamspringen müssen sich Olympiasieger Andreas Wellinger und Co. vor allem mit dem starken Gastgeber um Topstar Kamil Stoch auseinandersetzen. Der Wettbewerb auf der Malinka-Schanze beginnt um 18.00 Uhr.